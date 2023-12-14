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Sağlık Bakanı Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatın kaybettiğini açıkladı. Bitmez, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatın kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11.50'de vefat etti. Vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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