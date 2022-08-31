Sağlık Bakanı Koca, korona virüse yakalandı Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüse yakalandığını açıkladı. Koca, "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık Fahrettin Koca Koronavirüs Twitter Sağlık Güncel Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Sağlık Bakanı Koca, korona virüse yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.