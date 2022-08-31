Sağlık Bakanı Koca, korona virüse yakalandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse yakalandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüse yakalandığını açıkladı. Koca, "Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık