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Sağlık Bakanı Koca: Konya'daki Depremde Acil Birimlere Ulaşan Olumsuzluk Yok

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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