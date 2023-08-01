Sağlık Bakanı Koca: Konya'daki Depremde Acil Birimlere Ulaşan Bir Olumsuzluk Yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık