Sağlık Bakanı Koca: Konya'daki Depremde Acil Birimlere Ulaşan Bir Olumsuzluk Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.