Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Konya'daki Depremde Acil Birimlere Ulaşan Bir Olumsuzluk Yok

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Konya Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title