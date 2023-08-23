Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de esnaf ziyareti yaparken vatandaşların yolu ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirmek için sıraya giren vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Koca, caddede ilerlemekte güçlük çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehrin esnafını ziyaret etti. Bakan Koca'ya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve diğer yetkililer eşlik etti. Koca, esnaf ziyaretleri sırasında yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Bakan Koca vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretler sırasında Koca, esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, duyduğu memnuniyeti belirterek "Kırşehir'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızın sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Sağlık alanında da Kırşehir'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Koca'nın Kırşehir ziyareti, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KIRŞEHİR