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Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan hastalara oy verme imkanı sağlanacak

Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan hastalara oy verme imkanı sağlanacak

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs seçimlerinde evde sağlık hizmeti alan hastaların oy kullanmaları için gerekli koordinasyonun sağlanacağını açıkladı. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, oy kullanma saatleri süresince açık tutulacak ve hastalara sağlık personeli refakat edecek.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek" dedi.

Bakan Koca, 14 Mayıs seçimlerinde hasta seçmenler ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek" dedi.

Koca, yatağa bağımlı seçmenlere de ilişkin şunları kaydetti:

"Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK'ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan'da dolmuştu."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Sağlık

Fahrettin Koca 14 Mayıs Twitter Sağlık Haberler

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