Sağlık Bakanı Koca: Beyaz Reform Sonrası Kamudan İstifa Eden Hekim Sayısı Azaldı

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, koronavirüs vakaları ve Eris varyantı ile ilgili soruya, "Ülkemizde Eris varyantına bağlı vaka, şu ana kadar görülmedi. Biliyorsunuz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bağlı referans laboratuvarlarımız var. Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz. Bunu uluslararası kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı, hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak, aynı şekilde korunacağız. Kalabalık ortamlarda yaşlı ve kronik hastalarımız, gripten kendilerini nasıl korumaları gerekiyorsa aynı şekilde korumaya devam edecek. Hastalık belirtisi olanların da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirere, gündelik hayatlarına devam etmel. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil" diye konuştu.

'TÜM İSTİFA EDENLER; YURT DIŞINA GİTMİYOR'

Doktorların kamu hastaneleri yerine özel sektörü tercih ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Koca, şöyle konuştu: "Beyaz Reform öncesi; 2018, 2019, 2020 yıllarında ortalama kamuda istifaen ayrılan uzman sayısı, ortalama 1500 kişiydi. 2022 yılında ise ağustos ayında Beyaz Reform devreye girmeden önce; geçen yılın ilk 8 ayında istifaen ayrılan hekim sayısı 2 bin kişiydi. Bu yılın ilk 8 ayında ise istifaen ayrılan uzman hekim sayısı 1200 kişi. Beyaz Reform'dan sonra, bu yıl yüzde 40 oranında istifalar azaldı. Bu istifaların da hepsi yurt dışına gitmedi. Bir kısmı yan dal uzmanlığı, bir kısmı üniversite kadrolarına geçiş, bir kısmı muayenehane açma amaçlı, bir kısmı da özel sektörde sağlık kuruluşunda çalışmak üzere ayrılıyor. Aslında sağlık hizmet sunumuna katkıları başka mecralarda devam ediyor. Özetle tüm istifa edenler, yurt dışına gitmiyor. Beyaz Reform'dan sonra kamu görevine dönen hekim sayısı ise 8 bini buldu. Özel sektörden devlete, muayenehaneden kamuya geçiş, üniversitelerden bahsetmiyorum; sadece Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarına geri dönen 8 bine yakın hekim oldu. Görevlerine de fiilen başladılar. Kamuya dönüş oldukça fazla."

'PİYASADA 5 TANE EŞ DEĞER İLAÇ VAR'

Koca, bazı kritik ilaçların Türkiye pazarından çekildiğine yönelik soru üzerine, "Organ nakliyle ilgili bir ilacın piyasadan çekilme haberi var. Evet, ilgili firma bundan böyle ilacı temin edemeyeceğini ifade ederek, ülke pazarından ayrıldı. Fakat o ilacın piyasada 5 ayrı eş değeri, eş değer etkin maddeli olarak üretilmiş versiyonu var. Söz konusu muadil ve ülkemizde ruhsatlı ilaçlardan ikisi de yerli üretim. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun olmayacak. Pazardan çekilen firma, tamamen rekabeti sürdüremediği için çekiliyor. Son dönemde bu ilaca 3 defa zam yapıldığı halde bu kararı aldılar. Ancak piyasada 5 tane eş değer ilaç var. Sorun yaşanmayacak. Bu piyasadan çekilmenin kasıtlı olmadığına inanmak istiyorum. Ayrıca kimse kendisini küresel ilaç şirketlerinin sesi konumunda görmemeli. Ülkemizin ilaç sektörü bu tür emrivaki işlere mahal vermeyecek kadar iyi durumda. Kimse endişe etmesin" dedi.