Sağlık Bakanı Koca: Aşı Karşıtlığının Mantıklı Hiçbir Yanı Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı karşıtlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı olmadığını ve kendilerinin aşıya karşı olmadığını belirtti. Ayrıca, çocukluk çağı aşılaması oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Hakkındaki aşı karşıtlığı eleştirilerine ilişkin) Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir.