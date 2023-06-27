Üye Girişi
Haberler
Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol veren sürücülere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, ambulansa yol veren sürücülere teşekkür etti

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Ordu'da bir ambulansa sürücülerin yol verme videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 'Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Ordu'da bir ambulansa sürücülerin yol verme videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Ordu Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title