Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Bakan Koca mesajında, "Sağlık profesyonelleri arasında büyük çoğunluğu oluşturan, salgınla mücadelede ve şimdi de deprem bölgesinde en mükemmel örneğini gördüğümüz hizmeti aslında her gün ortaya koyan hemşire arkadaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü ve Hemşireler Haftası'nı şükran duygularımla kutluyorum. Var olun." ifadelerini kullandı.