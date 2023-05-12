Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Koca, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Bakan Koca mesajında, "Sağlık profesyonelleri arasında büyük çoğunluğu oluşturan, salgınla mücadelede ve şimdi de deprem bölgesinde en mükemmel örneğini gördüğümüz hizmeti aslında her gün ortaya koyan hemşire arkadaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü ve Hemşireler Haftası'nı şükran duygularımla kutluyorum. Var olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Sağlık

Fahrettin Koca Dünya Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title