Sağlık Bakanı Kırşehir'de Vatandaşlar Tarafından Sevgiyle Karşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Kırşehir'e ziyaret gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunan Bakan Koca, vatandaşların taleplerini dinledi ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Koca'ya sevgi seli: "Yürüdüğünüz yola kurban olayım"

KIRŞEHİR - Kırşehir'e 'Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şehir halkı sevgi gösterisinde bulundu.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir vatandaş kendisiyle sohbet eden Bakan Fahrettin Koca'ya "Yürüdüğünüz yola kurban olayım" dedi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde vatandaşın taleplerini aldıktan sonra STK temsilcilerini dinleyen Bakan Koca, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giderek vatandaş ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Buradaki ziyarette ortopedik engeli bulunan Meryem Arslantaş adlı vatandaş kendisiyle sohbet eden Bakan Koca'ya, "Kurban olayım sana. İyi yaşa, Allah sizi korusun. Burada dizlerime bakmıyorlar, beni götür. Dizlerime baktır" dedi.

Bakan Koca, bakan yardımcısını çağırarak Meryem Altıntaş adlı vatandaş ile ilgilenilmesini istedi. Sağlık çalışanları ile görüşen Bakan Koca, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nden vatandaş ilgisi nedeniyle uzun süre çıkamadı.

Kırşehir programına Bakan Fahrettin Koca şehre yeni yapımına başlanan üniversite hastanesinin temeli incelemesi ve gençlerle buluşma adlı programla devam etti.