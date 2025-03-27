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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da Sağlık Yöneticileriyle Buluştu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum programı çerçevesinde Çorum Valiliği'ni ziyaret ederek sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yatırımlar ve mevcut sağlık çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık yöneticileriyle buluştu

ÇORUM - Bir dizi programa katılmak için Çorum'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum Valiliği'ni ziyaret etti, sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Çorum'u ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nun Çorum'daki ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, kentteki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Memişoğlu, sağlık kurumlarının yöneticileriyle yatırımlar ve mevcut çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Çorum'daki programları çerçevesinde Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açılış törenine ve Vefa İftarı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da Sağlık Yöneticileriyle Buluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - Sağlık
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