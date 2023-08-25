Sağlık Bakanı, kalp krizi geçiren hastanın ambulans helikopterle naklini duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastanın ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındığını duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastanın İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındığını duyurdu.
Bakan Koca, kalp krizi geçiren hastanın ambulans helikopterle nakil görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak, "Ambulans helikopter, Lice'de kalp krizi geçiren hasta için havalandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Rabia Bozkurt, aniden rahatsızlanınca ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hava ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastamıza geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)