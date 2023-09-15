Sağlık Bakanı: Hekimi Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Koca, yaptığı paylaşımda şiddet olaylarının faillerinin yargıda adaletin sağlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.