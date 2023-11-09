Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye Filistin dostluk hastanesinin hizmet veremez hale geldiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze'de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade etti. Koca, çocukların tedavisinin devamı için Mısır'a ambulanslarla taşınması ve Türkiye'de tedavi edilmesi için hazır olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze'de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dail yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz.