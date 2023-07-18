Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımının hızla devam ettiğini ve hastanenin özelliklerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesapından yaptığı paylaşımda, Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. 275.000 metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane; 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor ifadelerine yer verdi. (DHA)