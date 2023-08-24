Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakültesini tercih eden öğrencileri tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YKS Türkiye birincisi ve ikincisi olan öğrencilerin Tıp Fakültesine yerleştiğini ve tıp fakültesini tercih eden öğrenci sayısının arttığını açıkladı.