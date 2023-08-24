Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıp Fakültesini tercih eden öğrencileri tebrik etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YKS Türkiye birincisi ve ikincisi olan öğrencilerin Tıp Fakültesine yerleştiğini ve tıp fakültesini tercih eden öğrenci sayısının arttığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10'a giren 5 kişinin tıp bölümünü tercih ettiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS Türkiye birincisiyle ikincisi Tıp Fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk onda yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Sağlık