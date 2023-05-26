Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultanbeyli'de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi, Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek, ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultanbeyli'de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi, Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sultanbeyli'deki ziyaretine ilişkin "İstikrar, istikbal, istiklal… Bugün Sultanbeyli'de esnafımızla, vatandaşımızla buluştuk. Gönüllerde olanın özeti bu üç kelimede." ifadeleriyle bir video paylaştı.

Videoda, esnaf ve ilçe halkıyla bir araya gelen Koca'nın, vatandaşlara, "Bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda nasıl üstesinden geldiğimize hepimiz şahit olduk. Rabbim bizi, istikrardan, istikbalden ve istiklalden ayırmasın." şeklindeki hitabı da yer aldı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretinde hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, hal ve hatırlarını sordu.

Ayrıca hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek, toplantı yapan Koca, ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu Twitter hesabından "Hastayı mutlu edebilmek, memnun edebilmek zordur. Devletimiz bunu layıkıyla başarıyor hamdolsun. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ziyaretimizde bunu bir kez daha gördük." ifadeleriyle paylaştı.