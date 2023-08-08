Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarının taban ücreti artırılmalı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik ikinci 'Beyaz Reform' döneminin başladığını belirtti. Hastanelerde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Koca, "Bu, en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ile birlikte tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma 'beyaz kod' öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz 'beyaz kod' da adli ve kolluk süreci derhal başlıyor. Ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bunun için bir yazılım hazırlanıyor. 'Beyaz kod'da hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım" diye konuştu.

Düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyleyen Koca, "Hepsi için taban ücretini artırılması; ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması, ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.