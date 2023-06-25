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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur için geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur için geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Sağlık

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