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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önceliğimiz Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önceliğimiz Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Haberler

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