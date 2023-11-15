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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'da Gazze'den gelen yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'den gelen yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret ettik. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır' dedi.