Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
İhlas Haber Ajansı - Sağlık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor" "Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık" "Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
"Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık"
" Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı görevlendirilmiştir"
"Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa sayılı günler içerisinde değişmiş olacak"
İhlas Haber Ajansı / Sağlık