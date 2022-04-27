Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"

İhlas Haber Ajansı - Sağlık
 - Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor" "Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık" "Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"

"Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık"

" Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı görevlendirilmiştir"

"Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa sayılı günler içerisinde değişmiş olacak"

İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca, Türkiye, Pandemi, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title