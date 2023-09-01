Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mardin Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Koca, inşaatın ilerlemesini inceledi ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca hastaları ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Koca, Mardin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
MARDİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Bakan Koca, hastane projesinin ilerlemesini yerinde inceledi.
Hastane inşaatı incelemesi ardından Bakan Koca, Mardin ilinin doğasına katkıda bulunmak amacıyla Ape Şeyhmus olarak bilinen Şeyhmus Erginoğlu ile birlikte Mardin Şehir Hastanesi bahçesinde ağaç dikti.
Bakan Koca, Ape Şeymus'tan Mardin Şehir Hastanesi'ni ağaçlandırmasını isteyerek, "Buralar sana emanet" dedi.