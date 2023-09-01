Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mardin Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Mardin Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti. Koca, inşaatın ilerlemesini inceledi ve fidan dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca hastaları ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.