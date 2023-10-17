Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Yönelik Saldırısını Kınadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin, "Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'de bir hastaneye, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor."

Koca'nın paylaşımında saldırıya uğrayan hastaneden görüntüler de yer aldı.