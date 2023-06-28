Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da Hastaneleri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da hastanelerde incelemelerde bulunarak, konteyner ve çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Koca, depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve hediye verdi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Bakan Koca, hastaların durumları hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da hastanelerde incelemelerde bulunarak, konteyner ve çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Koca, kentteki temasları kapsamında, Antakya Yakutiye Konteyner Kenti'nde depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek bayramını kutlayan Koca, çocuklara da hediye verdi.

Koca, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu Çadır Kenti'ni ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Burada sağlık çalışanlarıyla beraber çocuklara hediye veren Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ile depremzedelere yemek ikramında bulundu.

Defne Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili bilgi alan Koca, sağlık çalışanlarının da bayramlarını kutladı.