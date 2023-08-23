Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlerin İsyan Ruhuna Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençlerin gerçekte bir inşa ve ihya potansiyeli taşıyan isyan ruhu; tarihine, değerlerine, ideallerine karşı tahrik edilmeye çalışılıyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gençler Buluşması' programında Ahi Evran Üniversitesinde gençlerle bir araya geldi. Bakan Koca, burada yaptığı konuşmasında "Nesilden nesille taşınan toplumsal değerler, gelenek ve gelecek tasavvurları gençleri baskılayan birer otorite kalıpları olarak sunuluyor. Gençlerin gerçekte bir inşa ve ihya potansiyeli taşıyan isyan ruhu; tarihine, değerlerine, ideallerine karşı tahrik edilmeye çalışılıyor. Gençlerde tarihiyle radikal bir kopuş hedefleyen hegomanik kültür, teknoloji ve bilgi çağına doğan nesiller olarak gençlerimize, bu çağa yön veren bir özgürlük mü vaat ediyor? Elbette hayır. Zahiren özgürlük gibi görünüyor. Seçimlerimiz kendi tercihlerimizin ürünü gibi görünüyor. Hakikatte ise teknoloji ve bilgi gücü kullanılarak, insanların nasıl yaşayacağına, neyi tüketeceğine karar veriliyor. Tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış hegomonik bir kültür emperyalizminden söz ediyoruz. Tam anlamıyla gençlerimizin nesneler sisteminin kölesi olmasını arzulayan bir ayartma sisteminden Bunu başarabilmeleri ancak gençlerimizin özne kimliklerini koruyacak en kıymetli varlığı olan isyan ruhunu köreltebilmesi ile mümkün olacaktır." diye konuştu. - KIRŞEHİR