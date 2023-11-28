Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de Sahra Hastanesi Kuracak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
Kaynak: AA / Sağlık