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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de Sahra Hastanesi Kuracak

28 Kasım 2023 18:51 Son Güncelleme: 18:52 Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.