Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında evcil hayvanlara özenli davranılması gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Çoğu hayvanda bir 'insanlık' vardır. Köpeklerde onu büyütene sadakat, kedilerde evdekilerde sevgi gibi. Evcil hayvanlara özenli davranalım. Onlar dünyanın üyesi, hayatımızın bir parçası. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.