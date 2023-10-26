Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'den Gazze'deki sağlık hizmetlerinin güvenliğini sağlamasını istedi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Teşkilatı (DST) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğinin garanti altına alması gerektiği çağrısında bulundu.

Bakan Koca, DST Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a Gazze'deki insani durum ile ilgili mektup gönderdi. Koca, mektubunda, "Sayın Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hayat, eğer buna 'hayat' denebilirse, 2 haftadan fazla bir süredir çok ağır savaş koşulları altında. DST Genel Direktörü olarak bu olağanüstü duruma sarf ettiğiniz dikkatin farkındayım. Her şeyden öte, bir insan, kendini insanlığın hizmetine adamış insan sağlığı savunucusu olarak da neler hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Gazze'ye, muhtaç olduğu sağlık hizmetinin ulaşması için gösterdiğiniz tüm çabalar için şahsınıza ve bir üyesi olduğumuz teşkilatınıza teşekkür ediyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki masum sivillerin hayatını kaybettiği, yaralı çocukların sağlık hizmetine ulaşamadığı Gazze için yapabilecekleriniz, bugüne kadar yaptıklarınızdan çok daha fazladır, buna yürekten inanıyoruz" dedi.

'GÜCÜNÜ ORTAYA KOYMASINI BEKLİYORUZ'

Yaşanılan günlerin, DST'ye insanlığın onurunun artık daha fazla çiğnenmesini önleme misyonu yüklediğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Hiç şüphem yok ki alınmasına öncülük edeceğiniz kararlar, harekete geçireceğiniz imkanlar ve ayrıca şahsi saygınlığınızla dünya toplumlarının beklentilerini gerçeğe dönüştürecek ve büyük minnettarlık duyulacak adımlar atabilirsiniz. DST'yi bu beklentilerin hayli gerisinde görmek, hatta siyasi iradelerin de gerisinde kaldığını bilmek kabullenilebilir bir olgu değildir. 75'inci yılında olan, bu süre içinde nice krizlere karşı başarılı sonuçlar almış bu kurumdan beklentimizin, gücünü aşan bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Yaralanan, kanser tedavisi yarım kalan çocuklara sağlık hizmeti verebilmek için önümüzdeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. ve elbette, üyesi olduğumuz bu kurumun gücünü, bunun çok daha ötesinde ivedilikle ortaya koymasını büyük bir ümitle bekliyoruz."

'ACİL GİRİŞİMLERDE BULUNUN'

Koca, alınması gereken aksiyonlara değindiği mektubunda, "Sayın Genel Direktör, değerli dostum, DST önderlik sorumluluğu ile ve acilen gerekli girişimlerde bulunarak, Gazze'de verilecek sağlık hizmetlerinin güvenliğini garanti altına almalı. Ülkemin, hasta çocuklar başta olmak üzere, savaşın mağdurları için gerekli sağlık hizmetlerini Gazze'ye ulaştırmaya, yaralıları Türkiye'de tedavi altına almaya hazır olduğunu ve gerekli hazırlıkları yaptığını bilmenizi isterim. Hayat kurtarmak için eksik olan şey, gerekli şartların oluşturulmasıdır. DST'nin mottolarından biri herkes için sağlık diğeri kimseyi geride bırakmamaktır. Bir Sağlık Bakanı, bir insan ve baba olarak size çağrım, bu iki mottonun birer hakikat olduğunu tekrar ortaya koymanızdır. Tüm Türkiye'nin beklenti dolu selamlarını iletiyorum" dedi.