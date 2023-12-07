Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze'den getirilen hastalarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den getirilen hastaların durumu hakkında bilgi verdi. Ülkemize 114 hasta ve 86 refakatçi olmak üzere toplamda 200 kişi ulaştı. Şu ana kadar 2 hastamızı kaybettik. Diğer hastaların takipleri devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ( Gazze'den getirilen hastalara ilişkin son gelişmeler) Şu ana kadar ülkemize 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. 2 hastamızı da maalesef kaybettik. Biri Malign Melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında 2 hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor..