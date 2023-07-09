Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan evde sağlık hizmetine ilişkin videolu paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmeti alan bir hastanın görüntülerini paylaşarak, "Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Trabzon Yeşilova Vadisi'nde evde sağlık hizmeti alan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı. Yaptığı paylaşımda evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın vatandaşın olduğuna da yer veren Bakan Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi" ifadelerini kullandı.