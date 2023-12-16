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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bakanlık faaliyetleri hakkında açıklamalar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Kurul'a hitap ederek Bakanlık faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, yapılan çalışmalara muhalefet tarafından 'göz boyama' yaftası vurulduğunu belirtti ve yeni projelerden bahsetti.

'DEVLET, MERHAMET ÜZERİNE KURULUDUR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Kurul'a hitap etti. Sağlık Bakanlığı'na ilişkin eleştirilerde bulunan milletvekillerine teşekkür eden Bakan Koca, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, deprem bölgesinde acil ihtiyaçları karşılamak için yapılan çalışmalara muhalefet tarafından 'göz boyama' yaftası vurulduğunu belirten Koca, "Hatırlayalım, özetle olay neydi? Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı başlarken '60 günde hastane yapılamaz, bu bir göz boyamadır' propagandası yapıldı. Temsili bazı görselleri gösterenler 'Yapacağınız hastane bu mudur' dedi. Defne Devlet Hastanesi 60 gün dolmadan, 57'nci gününde hasta kabulüne başladı. İddia ve itham sahipleri hastaneyi ziyaret ettiler mi? Sözlerinden utandılar mı? Hakkımızı teslim ettiler mi? Milletimiz hayır dualarıyla hakkımızı teslim etti. Hizmet, onun sahibine ulaştı. Hastanemizin girişindeki büyük duvara Nurettin Topçu'nun bir sözünü yazarak, ne için, hangi duygularla çalıştığımızın ifadesini taşıdık; 'İnsanlık, merhamet üzerine kuruludur.' Bu sözü açarsanız, şunu da görürsünüz; devlet, merhamet üzerine kuruludur" diye konuştu.

'SAĞLIK VADİSİNİ KURMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK'

Görevleri için gayret sarf ettiklerini ifade eden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz olabilir, onları en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdi üstlendiğimiz yeni görevler bulunuyor. Bunları da yerine getirmek için üstün bir çaba içinde olacağız. Yeni görevlerimizden bazılarını sıralıyorum; Sağlık Vadisini kurma çalışmalarını başlattık. Yeni nesil sağlık teknolojileri ülkemizde geliştirilerek tüm Dünya'ya ihraç edilecek. Nadir hastalıklar için Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi'ni kuruyoruz. Böylece en güncel tedaviyi kendimiz geliştirerek uygulayacağız. Şehir Hastanelerimizin akademik yapılanması için Sağlık Akademisi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Şehir Hastanelerimiz eğitim ve araştırma üssü olacak. Aile Diş Hekimliği uygulamasını 81 ilimize yaygınlaştıracağız. Bağımlılıkla mücadele için Rehabilitasyon amaçlı Bahar merkezlerini hayata geçiriyoruz. İnşaatı devam eden yeni nesil Bahar merkezimizin ilki 6 ay sonra Sancaktepe'de hizmete başlayacak. Bu yıl için 10 büyük şehirdeki merkezlerimiz yatırım planına alında. Çok kısa sürede tüm büyükşehirlerimiz bu merkezlere sahip olacak. Ankara'da 480 diş üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu yıl hizmete alınacak. Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezimizin inşaatını tamamlayarak pilot üretimlere 2025 yılında başlayabileceğiz. Hedefimiz, ülkemizin ihtiyacı olan aşıların tamamının Türkiye'de üretilmesi. Çocukluk çağı bağışıklık programımızdaki 3 aşımız (Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği) teknoloji transferi ile ülkemizde üretilecek. Bağışıklık programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde yüz Türkiye'de üretiliyor olacak. Sağlık turizminde Health Türkiye markasını tüm dünyaya tanıtacağız. Tip 1 diyabet hastaları başta olmak üzere tüm diyabet hastalarımızın kullanımına sunmak üzere sürekli glukoz ölçüm sistemlerini tamamen yerlileştiriyoruz. Molekülden itibaren ülkemizde geliştirilmiş en az üç biyoteknoljik ilacın klinik araştırmasını başlatacağız."

Taha AYHAN/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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