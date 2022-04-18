Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

BURSA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kongre Merkezi'nde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Koca, buradan Bursa Şehir Hastanesine geçti.

Burada İl Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Koca, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Bakan Koca, iftarın ardından çocuk cerrahisi bölümünde yatan hastaları ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen programlarda Bakan Koca'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.