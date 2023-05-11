Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep oluyorsak, biz orada durmamalıyız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da yaptığı açıklamada, 'Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız' dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da yaptığı açıklamada, "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da gençlerle buluştu.