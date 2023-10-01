Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'daki Terör Saldırısını Lanetledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz."