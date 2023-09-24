Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasını başlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını duyurdu. 65 yaş üzeri büyükler ve risk grubundaki kişiler grip aşılarını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.