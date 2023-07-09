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Sağlık Bakanı: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın hasta bulunuyor

Sağlık Bakanı: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın hasta bulunuyor

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ve evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu açıkladı. Bakan Koca, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaşarak, takiplerin düzenli olarak yapıldığını ve hastaların tedavileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı.

Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Sağlık

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