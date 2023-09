Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Mardin'de Hastane Bahçesine Ağaç Dikti

Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, valilik ziyaretinin ardından cuma namazını Yedikardeş Camii'nde kıldı. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından yapımı süren Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Koca, kentin doğasına katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diken ve 'Şeyhmus Amca' ismiyle tanınan Şeyhmus Erginoğlu ile hastane bahçesinde ağaç dikti. Bakan Koca, bahçeyi Erginoğlu'na emanet ederek, 'Fidanların babası Şeyhmus amcamız, Allah sizden razı olsun. Şehir Hastanesi'nin ormanını da size emanet ediyoruz. Hem üniversite gençliği, hem hastane çalışanları ve hasta yakınları için geniş bir alanı ağaçlandıralım istedik. Buralar size emanet. Burada istersen 3 odalı, 4 odalı, 2 odalı ne kadar istersen bir ev de yapmak istiyoruz. Ben yapacağım, devletin kesesinden olmazö dedi. Erginoğlu ise Bakan Koca'nın teklifini reddederek, 'Buraya da bakacağım, oraya da bakacağım. Gece 1 de bile kalkıp gidiyorum. Sıhhatim yerinde, 20 kişi bile benim kadar çalışamaz. Benim evim var, devlete zarar vermek istemiyorum. Dualarımız sizinle" diye konuştu.

MARDİN'İN 6 BİN 500 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Programda konuşan Bakan Koca, Mardin'in yedi dil ve yedi dinin başkenti olarak bilindiğini ve kentte 6 bin 500 yıllık yerleşik hayat geçmişinin olduğunu ifade ederek, " Mardin'in tüm dünyanın nadide şehirlerinden biri olduğunu hatırlatmama izin verin. Mardin öyle bir şehir ki, burada tıp eğitimi alan aynı zamanda tarih eğitimi alır. Burada mühendislik, iktisat, edebiyat okuyan tarih de okur. İslami İlimler Fakültesi'ni Mardin'de okuyan bir genç için Mardin'in kendisi adeta dinler tarihi kitabıdır. Turizm okuyan genç için şehir, fakültenin kendisidir. Mimarlık öğrencisi burada bin yılların ustalarından ders alır. Mardin'e bir açık hava müzesi denebilir ama kanaatimce bu hakikati tam olarak yansıtmaz. Mardin, tarihin kendini tarih olmaktan çıkarıp, yaşayan zamanda ebedileştirdiği şehirdir. Burada yerleşik hayatın 6 bin 500 yıllık bir geçmişi var. Şimdiki zaman; Sümerler, Akadlar, Babiller; Asur ve Pers, Roma ve Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı'dan bir zarla ayrılıyor. Bu zarı kaldırmak gözün dikkatine, kulağın refleksine bağlıdır. Bir ormana uzaktan bakan kişi için görülen, teke indirgenmiş şeydir. Ormanı tanımak ağaçları seçmekle mümkün. Bu şehir, genel intibaların fikir vereceği bir şehir değil, her ayrıntısı eğitici bir dikkat talep ediyor. Hangi dalda eğitim görürseniz görün, kendisi bir fakülte olan Mardin'den çok kültürlülük diplomanızı da alın. Mardin'e 'Yedi dilin, yedi dinin başkenti' denmektedir. Yedi dil, yedi din; insanlık ağacının Mardin üzerindeki dallarıdır. Dini inanış açısından Müslüman, Süryani, Keldani, Ezidi, Yahudi veya etnik köken olarak Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni olmak, bir kimseyi diğerine göre öteki yapmaz Mardin'de. Mardin insandaki inanma arzusunun vücut bulmuş şeklidirö dedi.

Tarihi 1'inci Cadde'de esnafları ziyaret eden Bakan Koca, kentten ayrıldı. (DHA)