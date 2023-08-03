Sağlık Bakan Yardımcısı Mardin'de Sağlık Yatırımlarını İnceledi

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sağlık yatırımlarını yerinde görmek ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, programı çerçevesinde ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından yanındakilerle birlikte valilik makamına geçti. Bakanlığın Mardin'e dair projeleri ile ildeki çalışmaların ele alındığı ziyarette Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Mardin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Vali Demirtaş'a misafirperverlikleri için teşekkür etti. Kendilerini kentte ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Vali Demirtaş, ziyareti için Bakan Yardımcısı Kırbıyık'a teşekkür etti.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz'u ziyaret ederek, Mardin'deki sağlık hizmetleri ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Kırbıyık, daha sonra hasta kabulünün başladığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası ile çalışmaların sürdüğü Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Kırbıyık, beraberindekilerle birlikte Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu.

Bakanlığın yatırımlarını incelemesinin ardından Bakan Yardımcısı Kırbıyık ilden ayrıldı. - MARDİN