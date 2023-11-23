Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz: Sağlıkta dijitalleşmeyi artırarak küresel düzeyde söz sahibi olmayı hedefliyoruz

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, sağlıkta dijitalleşmeyi artırarak ülkemizi şifa merkezi haline getirmeyi ve teknolojik gelişmeleri adapte ederek küresel düzeyde söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı'nda yapay zeka uygulamaları ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hakkında konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, "Hedefimiz, sağlıkta dijitalleşmeyi artırarak, sadece ulusal düzeyde değil, ülkemizi şifa merkezi haline getiren hizmet sunumları ile teknolojik gelişmeleri adapte ederek, küresel düzeyde de söz sahibi olmamızı sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and Management Systems Society-HIMSS) işbirliğiyle düzenlenen "2023 HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı" İstanbul'da devam ediyor.

Dijital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergilendiği HIMSS Eurasia 2023, sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör, sağlık yöneticileri ve sağlık IT profesyonellerini bir araya getirdi.

Fuarda, sağlık sektörünün önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileri ile buluşan Yılmaz, sağlıkta yapay zeka uygulamalarında gelecek vizyonu üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

İlk defa oluşturulan "Sağlıkta Yapay Zeka Çalışma Grubu" hakkında bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi, kullanımın yaygınlaştırılması, bu alandaki potansiyelin çıkarılması için yetenekli insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından '2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi' hazırlanarak, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk stratejik planı oluşturulmuştur. Bu plan çerçevesinde, geçtiğimiz hafta, ilk defa, dikey alanda oluşturulan, 'Sağlıkta Yapay Zeka Çalışma Grubu', Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan yapay zeka projeleri ile Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ndeki çalışmalara dahil edilmiştir."

Sağlıkta yapay zeka çalışmalarının özellikle erken teşhis ve tanıdaki rolüne değinen Yılmaz, çalışmaları özellikle bu alana yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir veri kaynağına sahip olduklarını ve bu veri zenginliğinin yapay zeka algoritmalarını oluştururken büyük bir fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, sağlıkta dijitalleşmeyi artırarak, sadece ulusal düzeyde değil, ülkemizi şifa merkezi haline getiren hizmet sunumları ile teknolojik gelişmeleri adapte ederek, küresel düzeyde de söz sahibi olmamızı sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır. Çalışmalarımıza hız kesmeden, sağlıkta köklü dönüşümün elçileri olarak yola devam edeceğimizi ve son ana kadar bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum."