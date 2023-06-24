Sağlık Bakan Yardımcısı Görevine Atanan Edirne Valisi Kırbıyık Veda Mesajı Yayımladı

Sağlık Bakan Yardımcısı görevine atanan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'ye veda mesajı yayımladı. Kırbıyık, görev yaptığı süre boyunca Edirne için büyük hedeflerinin olduğunu ancak tamamını uygulayamadığını belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı görevine atanan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık veda mesajı yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, Edirne'ye 13 ay süreyle hizmet etmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kendisini Edirne Valisi olarak görevlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu aktaran Kırbıyık, görev yaptığı süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Bakanlara da teşekkür etti.

Edirne'nin her yönüyle müstesna ve çok kıymetli bir şehir olduğunu vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bir yanda sahip olduğu muhteşem coğrafyası ve bereketli tarım arazileri diğer yanda Arda, Tunca, Meriç ve Ergene nehirleri ile nehirler şehri Edirne. Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri, Edirne Sarayı, 2. Beyazıd Külliyesi, köprüleri, kervansarayları, medreseleri, konakları ve tabyalarıyla başımızı çevirdiğimiz her yerde karşımıza çıkan ecdadımızın muhteşem eserleriyle adeta bir açık hava müzesi Edirne. Muhteşem tarihiyle, doğasıyla, sahilleriyle, kültürüyle, ciğeriyle, gastronomik değerleriyle gerçek manada turizm şehri Edirne."

Kırbıyık, Balkanlardaki gönül coğrafyasıyla olan kuvvetli bağlarıyla Edirne'nin milyonlarca kişiyi kendisine çeken cazibe şehri olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca Edirne için var gücüyle çalıştığını aktaran Kırbıyık, "Edirne için büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz vardı. Bunların bir kısmını hayata geçirebildik, bir kısmını projelendirdik ama tamamını uygulayabilmek için maalesef görev süremiz yeterli olmadı. Bu nedenle bir yandan yeni atandığım bakan yardımcılığı görevinin heyecanını yaşarken bir yandan da Edirne'ye dair hedeflerimizin yarım kalmasının burukluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin kadim kültürü, misafirperver ve samimi insanları ile gönlünde silinmeyecek güzel izler bıraktığını belirten Kırbıyık, çalışmalarında kendisine destek olanlara ve Edirnelilere teşekkür etti.