Saç Ekimi Operasyonlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

SAÇ ekiminin en çok tercih edilen estetik operasyonların başında geldiğini söyleyen Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Mehmet Erdoğan, "Ancak estetik dünyasında özgüveni artıran etkili bir yöntem olmasına rağmen, operasyon öncesi ve sonrası dikkate alınması gereken bazı riskleri bulunuyor. Uygun koşullarda yapılmayan saç ekimi operasyonlarında donör bölgedeki yetersizlik, şok dökülme, nekroz, anesteziye bağlı komplikasyonlar saç ekimi sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Hastaların, bu süreçte bilinçli kararlar vermeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Saç ekimi, modern estetik çözümler arasında önemli bir yere sahip olurken, birçok insanın görünümünü ve özgüvenini olumlu yönde etkiliyor. Ancak başarılı bir saç ekimi operasyonunun gerçekleşmesi için bazı temel şartlar bulunuyor. Smile Hair Clinic Kurucusu ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi operasyonlarında donör bölgenin yeterliliğinin kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Başın arka bölgesinden alınan saç köklerinin yoğunluğu ve sağlığının, operasyonun başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayan Dr. Erdoğan, donör bölgedeki saçların çok ince ya da yetersiz olması durumunda, istenilen sonuçlara ulaşmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

'OPERASYON ÖNCESİ DETAYLI SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI'

Dr. Erdoğan, lokal anestezinin genellikle güvenli olduğunu, ancak bazı hastaların alerjik reaksiyon geliştirebileceğini aktararak "Bu nedenle, operasyon öncesi detaylı bir sağlık değerlendirmesi yapılması gerekiyor" dedi. Operasyon sonrası yaşanabilecek 'şok dökülme' sürecinin genellikle geçici olduğunu belirten Dr. Erdoğan, saçların birkaç hafta sonra yeniden büyüyeceğini dile getirdi.

'KLİNİKLERİN YETKİNLİĞİ VE DOKTORLARIN DENEYİMİ DETAYLICA ARAŞTIRILMALI'

Ayrıca, merdiven altı diye tabir edilen kliniklerde yetersiz eğitim ve kötü hijyen nedeniyle komplikasyonların artabileceği konusunda uyaran Dr. Erdoğan, "Saç ekimi yaptıracak kişiler, kliniklerin yetkinliğini ve doktorların deneyimini detaylıca araştırmaları hayatidir. Ayrıca, hastaların postoperatif bakım talimatlarına uymaları, yan etkileri ve komplikasyonları önlemek ve etkilerini en aza indirmek açısından kritiktir" diye konuştu.