Saç Dökülmesi ve Tanı Konulması

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Uzun, saç dökülmesine ilişkin tanının konulmasında dökülme tipinin önemli olduğunu belirterek, "Yılda üç defa tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması, önemli hastalıkların habercisi olabilir ve uzman yardımı gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Uzun, saç dökülmesine ilişkin tanının konulmasında dökülme tipinin önemli olduğunu belirterek, "Yılda üç defa tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması, önemli hastalıkların habercisi olabilir ve uzman yardımı gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saç dökülmesi mevsim değişiklikleri, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları sebebiyle meydana gelebilirken, uzun süren saç dökülmeleri ise ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dermatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Uzun, sağlıklı bir saç derisinde yaklaşık 100 bin adet saç yer aldığı belirterek, erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesinin normal bir durum olduğunu belirtti.

Saç dökülmesinin hormonal ve besinsel unsurların yanı sıra, kimyasal madde, genetik faktörler, sistemik hastalıklar, kıl gelişimindeki anormallikler, ilaçlar, stres ve saçlı deri hastalıkları nedeniyle meydana geldiği bilgisini paylaşan Uzun, "Sağlıklı bir bireyde saç dökülmeleri iki aya kadar devam edebilmektedir. Yılda üç defa tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise önemli hastalıkların habercisi olabilir ve uzman yardımı gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Saç dökülme tipinin tanı konulmasında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uzun, şöyle devam etti:

"Saç derisinde, kepek, kabuk ve kaşıntıyla giden döküntüler genellikle egzema ya da sedef hastalığına, demir para büyüklüğünde parça parça dökülmelerde ise saçkıran ya da mantar hastalığına işaret edebilmektedir. Farklı boyutlarda saç dökülmeleri mevcut ise ve kişinin elleri sıklıkla saçlarına gidiyorsa, bu durum strese bağlı yolma bozukluklarının belirtisi olabilmektedir. Saç derisinde, baş ağrısı yapacak derecede, kabuklu yaralar var ise bu durumda kalıcı saç dökülmesi yapan liken gibi daha ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Vitamin eksiklikleri, tiroid hastalığı ya da vücudumuzu etkileyen başka bir hastalıkta da genel saç dökülmesine neden olabilmektedir."

Özellikle erkeklerde aile öyküsünde saç dökülme sorunu var ise saçın önlerinde açılma ile başlayan erkek tipi dökülme olabildiğini aktaran Uzun, hastalığın farklı tedavileri bulunduğunu belirtti.

Uzun, saç dökülmesi yaşayan kişilerde öncelikle muayene ardından tahlil yapılıp, tedavi şemasının her hastaya özel bir biçimde oluşturulması gerektiğini ifade ederek, saç dökülmesine yönelik birçok tedavi yöntemi bulunduğunu sözlerine ekledi.