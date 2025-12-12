Haberler

Bolu'da SMA Tip 2 Tanısı Konulan Bebeğin Tedavisi İçin Bağış Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Bolu'da SMA Tip 2 tanısı konulan 1,5 aylık Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için 1 milyon 820 bin doların toplanması amacıyla valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Aile, halktan destek istedi.

Ebru Uğurlu-Ümit Göktaş çiftinin bebeği Rüzgar, 31 Ekim'de dünyaya geldi. 10 günlükken yapılan topuk kanı incelemesi sonucu Rüzgar bebeğe SMA Tip 2 tanısı konuldu. Anne Ebru Uğurlu Göktaş ve baba Ümit Göktaş, evlatlarının yurt dışında tedavisi için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Valilik, Rüzgar bebeğin yurt dışındaki tedavisi için gerekli 1 milyon 820 bin doların toplanması için kampanyaya izin verdi.

'RÜZGAR'I BERABER KURTARALIM'

Anne Göktaş, bebeği için destek çağrısında bulunarak, "Bolu halkı olarak, çevre illerimiz olarak lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin, oğlum Rüzgar'ı beraber kurtaralım. Bu süreçte yanımızda olursanız, çok teşekkür ediyorum. Onun iyileşmesi için 1 liranız bile olsa bizim için çok kıymetli. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. İyileşmesi için hepinize ihtiyacımız var. Henüz 10 günlükken topuk kanından alınan kanla, SMA teşhisi konuldu. Daha sonra tedavilerimize başladık. Türkiye'de 2 yöntem veriliyor. Biri belden iğne şeklinde, birisi şurup. Biz çok küçük olduğu için şurubu tercih ettik. Ama bu şurup bizim sürecimizi uzatıyor. Kesin çözümümüz, yurt dışında olan bir ilaç tedavisi. Şu an sadece yurt dışında olan tedavi bizi iyileştirebilir. Bu tedaviyi almamız için de 6 ayımız var, 6 ayımıza kadar hiçbir kas kaybı yaşamadan bu tedaviyi alırsak, Rüzgar iyi olacak inşallah" diye konuştu.

'DESTEKSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE BU TEDAVİYİ ALAMAYIZ'

Göktaş, "Şu an valilik izinlerimiz çıktı. Bağış toplama aşamasındayız. Çok şükür, insanlar ellerinden geldiğince destekte bulunuyorlar. Belediyemiz olsun, başkanımızla birkaç görüşme yaptık. Ama tabii ki çok yüksek bir meblağ. Bizim bunu aile olarak, çevremiz olarak yetebilmemiz imkansız. Desteksiz hiçbir şekilde bu tedaviyi alamayız. Yaklaşık 77 milyon ve 80 milyon TL arasında olan bir tedavi. Desteksiz bir şekilde ilerleyemeyeceğiz. Valilik hesabımızda biriken bir ücret. Bu ücret onaylandığında, bu ücret toplandığında ücret direkt hastaneye aktarılıyor. Biz hiçbir şekilde menfaat sağlayamıyoruz ki zaten böyle bir şey söz konusu değil. Eğer ki bu miktar biraz daha fazla hesabımızda birikirse, bu paralar diğer SMA'lı bebeklere paylaştırılıyor. Biz hiçbir şekilde bu parayı kullanamıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
