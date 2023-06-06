Rusya'da Elma Şarabından Zehirlenenlerin Sayısı Artıyor

Rusya'nın iki farklı bölgesinde elma şarabından zehirlenen en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Üç bölgede zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, zehirlenmeye yol açan maddenin hangisi olduğunu belirtmedi.

MOSKOVA, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın iki farklı bölgesinde elma şarabından zehirlenen en az 18 yaşamını yitirdi.

TASS haber ajansının Pazartesi günü bildirdiğine göre, Ulyanovsk bölgesinde 16 ve Samara bölgesinde iki kişi Mr. Cider (Bay Elma Şarabı) marka alkollü içeceği içmelerinin ardından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Udmurtya'da bildirilen iki zehirlenme vakasının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Üç bölgede zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, Samara bölgesindeki bir fabrikada üretilen elma şarabındaki hangi maddenin zehirlenmeye yol açtığını belirtmedi.

Rusya'nın tüketici hakları ve insan sağlığı gözlemcisi Rospotrebnadzor'un başkanı Anna Popova, bu tür tüm ürünlerin piyasadan çekilmesi talimatını verdi.

Kolluk kuvvetleri Mr. Cider üreticilerini ve tedarikçilerini gözaltına alırken konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.