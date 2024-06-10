Üye Girişi
Haberler

Rusya'da Bağırsak Problemiyle Mücadele Eden Hasta Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da 20 yıldır bağırsak problemleriyle mücadele eden bir hasta, Kahramanmaraş'taki tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Marina Razetinova, Türkiye'ye gelerek Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından tedavi edildi ve rahatsızlıklarından kurtuldu. Hastanenin gastroenteroloji cerrahi kliniği, Türkiye'deki büyük merkezlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Rusya'da yaklaşık 20 yıldır bağırsak problemleriyle mücadele eden 45 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde yaşayan Marina Razetinova, yaklaşık 20 yıl önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Razetinova, ülkesindeki tedavilerden sonuç alamayınca yakınlarının tavsiyesiyle Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun hastalıkla ilgili sosyal medyada yayınladığı videoları izledi.

Daha sonra Muhammedoğlu ile iletişime geçen Razetinova, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ve ekibi tarafından yapılan tetkik ve kontrollerde Razetinova'ya "Doligomegakolon" (kalın bağırsağın uzaması ve genişlemesi) tanısı konuldu.

Endoskopik ve radyolojik görüntüleme ardından tedavi edilen Razetinova, yaşadığı rahatsızlıklardan kurtuldu. Taburcu edilen Razetinova, 2 ay sonra kontrolleri için Türkiye'ye gelmek üzere ülkesine döndü.

Razetinova, AA muhabirine, tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ile iletişime geçerek Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Tedavi ve seyahat fikrini birleştirip hızlı bir şeklide Türkiye'ye geldiğini anlatan Razetinova, "Çocukluğumdan beri gastrit hastasıydım ve büyüdüğüm için iyi bir tedavi istedim ve bağırsaklarımla ilgili de sorunlar vardı ve bu nedenle profesyonel yardıma, muayeneye ihtiyacım vardı. Burada endoskopi, kolonoskopi yapıldı, tomografi çektirdik. Gerçekten her şeyi çok beğendim, samimi ve profesyonel bir ekip var. Buraya gelmeden önce her şeyin iyi olacağını biliyordum ama bu kadar iyi ve hızlı beklemiyordum." dedi.

"Kendini gayet iyi hissediyor 'iyi ki gelmişim' diyor"

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu da söz konusu operasyon için iyi bir ekip ve ekipmanın şart olduğunu söyledi.

Kısa zamanda KSÜ yönetiminin tam desteğini aldıklarını belirten Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız endolüminal cerrahiyle birlikte ileri laparoskopik cerrahi ERCP işlemleriyle Türkiye'de bulunan üniversitelerin içerisinde en iyi sayılara ulaşan bir üniversite olacağına eminim. Artık çağımız sosyal medya çağı hastalar her yerden bize ulaşabiliyor. Yurt dışından da gelen hastalar oluyor. Sibirya'dan gelen hastamız çocukluk döneminden bu yana olan şikayetleriyle bize başvurdu. Hastayı detaylı değerlendirdik, gerekli işlemlerini yaptık ve poliklinik kontrolü önerisinde bulunduk. Kendini gayet iyi hissediyor 'iyi ki gelmişim' diyor. Umarım bundan sonra gelen hastalar da aynı şekilde sağlığına kavuşarak taburcu edilecek."

"Oldukça deneyimli bir isim"

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde son yıllarda ciddi gelişmeler yaşandığını, bunlardan birinin de gastroenteroloji cerrahi kliniği olduğunu ifade etti.

Söz konusu hastalıkla mücadele eden hastalara uygulanan tedavi yönteminin dünyada çok az sağlık merkezlerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Yasım, "Bahtiyar hoca gastroenterolojik cerrahide oldukça deneyimli bir isim ve pek çok tecrübesi var. Buraya geldikten sonra hızla ameliyatlarını yapmaya başladı. Bu hastamız gibi yurt içi ve dışından gelen pek çok hasta var. Hocamız endoskopik ve laparoskopik işlemleri çok fazla yapıyor." diye konuştu.

Rektör Yasım, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'nin Türkiye'deki büyük merkezlerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

Kahramanmaraş Türkiye Marina Rusya Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title