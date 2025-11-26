Haberler

Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Veren İşletme Mühürlendi

Güncelleme:
Alanya'da yapılan operasyonda ruhsatsız sağlık hizmeti veren bir işletme mühürlendi. Ekipler, iş yerinde çok sayıda suç unsuru taşıyan tıbbi malzeme ve cihaz ele geçirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen işletme mühürlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen işletmeye operasyon düzenledi. Şekerhane Mahallesi'ndeki işletmeye çilingir yardımıyla girildi. 'Merdiven altı' olarak tabir edilen ruhsatsız işletmede ekiplerin yaptığı aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geçirilen malzemeler için tutanak tutulurken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İşletme ekipler tarafından mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez, ruhsatsız tüm işletmeler için mücadele edeceklerini belirterek, Alanya'da ruhsatsız güzellik salonu, doktor muayenehanesi ve diş tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereğini yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
