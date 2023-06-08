RTEÜ Rektörü Yılmaz: Şeker hastaları NASH açısından 5 kat daha fazla risk taşıyor

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yağlı Karaciğer Hastalığı (NASH) ile ilgili 'Siroza ilerleyebilir, karaciğer kanserine yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Şeker hastalığınız varsa NASH görülme sıklığı normal bir bireye göre NASH açısından 5 kat daha fazla risk taşıyor' dedi. RTEÜ Rektörü Prof. Dr, Yusuf Yılmaz, karaciğerde yağ dokusunun artmasıyla meydana gelen şişme ve iltihaplanmalar sonucunda organın bir süre sonra sertleşip fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen ve karaciğer kanserine yol açan NASH hastalığı ile ilgili konuştu. Yılmaz, Karaciğer yağlanmasına biz alkolün sebep olmadığı yağlı karaciğer hastalığı diyoruz. Bu çok yaygın görülür. Ancak bunun bir tipi vardır ki bu siroza ilerleyebilir, karaciğer kanserine yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla ciddi formuna NASH diyoruz. Çok yaygın görülen bir halk sağlığı problemidir. Dünyadaki sıklığı en az yüzde 25, bizim ülkemizde ise neredeyse yüzde 50 görülüyor. Bunun ciddi tipi olan NASH genel de çok az görülür ama o kadar yaygın görülüyor ki, o yaygının içerisinde az olan kesim yine çok ciddi oluyor? diye konuştu.

'ŞEKER HASTALARI 5 KAT RİSKLİ'

Aşırı kilolu ve şeker hastalığı olan kişilerin risk altında olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Aslında daha çok şişmanlığı olan, şeker hastalığı veya şekere meyilli olan, kolesterol yüksekliği olan, bazılarında da tansiyon gibi metabolik sendrom olanlarda çok daha sık görülüyor. Örneğin diyabetiniz yani şeker hastalığınız varsa NASH görülme sıklığı normal bir bireye göre NASH açısından 5 kat daha fazla risk taşıyor' dedi.

'TAMAMEN ÖNLEYEBİLİRİZ'

Sağlıklı beslenme ile NASH hastalığının önlenebileceğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, 'Sağlıklı beslenirsek, diyetimizi yapar, egzersizimizi yapar, sigara içiyorsak onu bırakırsak, alkolden tamamen uzak durursak ve bazı hazır gıdalar vardır, işlenmiş, hazır paketli gıdalardan uzak durursak, hazır meyve sularından durursak risk azalır. Bunlar iştahı arttırır, yedikçe yiyesin gelir, ciddi kalori verir, çok ciddi zararları vardır. Bunlardan uzak durursak bunu tamamen önleyebiliriz, geriye götürebiliriz' diye konuştu. (DHA)