Robotik cerrahi sayesinde 50'ye yakın kadın rahim kanserini yendi

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi Jİnekolojik-Onkoloji Kliniğinde çalışan Op. Dr. Can Dost Hanedan, klinikte kullanılan robotik cerrahi sayesinde rahim içi kanser tanısı konulan 50'ye yakın kadın hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Teknolojinin tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında gelişmesiyle sayesinde cerrahların en büyük yardımcılarından biri olan robotik cerrahi, cerrahın beceri ve kabiliyetlerini yükselten sistemler sayesinde ameliyatlarda daha fazla başarı oranı sağlıyor. Uzmanlara göre, El bileğini model almış enstrümanlar, sezgisel hareket kontrolü, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntü özellikler yardımıyla cerrahın, geleneksel açık veya kapalı cerrahi teknolojilerindeki kısıtlamaları aşarak, daha karmaşık girişimleri kapalı ameliyat yöntemiyle yapmasına olanak sunuyor. Robotik cerrahi işlemleri sayesinde hastanın daha az enfeksiyon riski taşıdığını ve normal hayata daha çabuk adapte olunduğunu söyleyen Ankara Etlik Şehir Hastanesi Jİnekolojik-Onkoloji Kliniğinde çalışan Op. Dr. Can Dost Hanedan, robotik cerrahi sayesinde 50'ye yakın kadın hastanın rahim içi duvar kanserini yenerek, sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

"Doktor, kontrol sitemine oturup takiben ameliyatı hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaktadır"

Hanedan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı özel açıklamalarda robotik cerrahinin geleneksel ameliyat sistemlerine göre daha farklı bir yöntem olduğunu ifade ederek, "Burada iki farklı ayrı ekipmandan oluşmaktadır. Birinci konsül hastanın başında bulunup, kısa bir mesafede kontrol el hareketlerini sağlayan sistemin olduğu ikinci ayrı bir ekipman vardır. Doktor, kontrol sitemine oturup takiben ameliyatı hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hastanın kalış süresi daha çok azalıyor"

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda küçük kesiklerle operasyon bölgesine ulaşmanın en büyük avantajlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Hanedan, "Bu sayede hastanın hastanede kalış süresini daha çok azalıyor. Ayrıca enfeksiyon ihtimalinin azalmış olmasından dolayı hastanın normal hayatına dönüş süresinin çok daha hızlı bir şekilde oluyor" dedi.

"Hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi normal bir şekilde hayatına devam ediyor"

Hastaların ameliyattan 4 ya da 6 saat sonra ameliyat öncesi gibi rahat hareket edebildiklerini dile getiren Hanedan, "Ameliyat öncesi taktığımız sondaları daha önce çıkartıyoruz ve hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi normal bir şekilde hayatına devam ediyor. Genellikle ertesi gün hastamızı da gönderiyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık olarak 50 adet vakayı şu an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız"

Her hastanın ameliyat korkusu yaşayabileceğini vurgulayan Hanedan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastaya öncesinde poliklinik adı altında hizmet verdiğimiz alanda hastaya baş başa bilgi veriyoruz. Takiben yattığı süre içerisinde imzalarını alırken tekrar bilgi veriyoruz. Kendi kliniğimizde ayrıyeten eğitim görevlilerimiz ve uzman arkadaşlarımızla yaptığımız vizitler sırasında tekrar bilgi veriyoruz. Topluca, detaylı tüm sorularını cevaplıyoruz ve bu şekilde en rahat şekilde ameliyata girme noktasında rahatlamış oluyor. Robotik cerrahiye özellikle son dönemde bakanlığımız sayesinde ulaşma kolaylığına biz de erişmiş olduk. Yaklaşık 1 senedir kliniğimizde robotik cerrahiye devam etmekteyiz. Yaklaşık olarak 50 adet vakayı şu an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız.